البورصة تغلق مرتفعة بنسبة 0.06٪ ببداية تداولات الاسبوع

2022/12/18 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أغلقت البورصة العراقية مرتفعة في بداية الأسبوع بنسبة 0.06٪.

وجاء الارتفاع مدعوما من القطاع المصرفي الذي ارتفعت أسهمه، اذ اغلق مصرف الثقة الدولي مرتفعا بنسبة 16٪ والطيف الإسلامي 11.7٪ ومصرف عبر العراق مرتفعا 7.27٪.

واغلق المؤشر العام للأسعار عند النقطة 590.98 اذ بلغت عدد الأسهم المتداولة 260.4 مليون بقيمة 433.7 مليون دينار.

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