2022/12/18 | 14:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق منحة مالية جديدة لأكثر من 6 آلاف أسرة عائدة لديارها المركز الخبري الوطني.

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