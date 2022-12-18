باستثناء واحد.. مصر تفرض

2022/12/18 | 14:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة التموين المصرية في بيان، الأحد، إنها شكلت لجنة عليا لوضع "سعر عادل" للسلع الاستراتيجية والأساسية، التي "‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية".

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