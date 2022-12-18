الجيش الأوكراني يستهدف دونيتسك بـ40 صاروخ غراد خلال 10 دقائق

2022/12/18 | 15:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت ممثلية جمهورية دونيتسك في مراكز تسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية استهدفت مدينة دونيتسك بـ40 صاروخ غراد خلال 10 دقائق.وأشارت الممثلية إلى أن القصف الصاروخي الأوكراني تركز على منطقة بتروفسكي في المدينة.وأضافت الممثلية في بيانها اليوم الأحد: “تم تسجيل قصف أوكراني، في الاتجاهات التالية: في الساعة 12.00 […]

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