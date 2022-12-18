2022/12/18 | 15:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تشكلت حكومة محمد السوداني بعد الاتفاق السياسي الذي يلبي شروط الكثير...

ظهرت المقالة قوى سنية وكردية تريد (حلب المواقف) من السوداني بموجب اتفاق تشكيل الحكومة: التنفيذ أو الانسحاب أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوى سنية وكردية تريد (حلب المواقف) من السوداني بموجب اتفاق تشكيل الحكومة: التنفيذ أو الانسحاب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوى سنية وكردية تريد (حلب المواقف) من السوداني بموجب اتفاق تشكيل الحكومة: التنفيذ أو الانسحاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).