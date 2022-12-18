أحداث كانون أول: السوداني يصل قطر لحضور نهائي كأس العالم

2022/12/18 | 15:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 ديسمبر، 2022 بغداد/ المسلة: الاحد 18 كانون الاول 2022 السوداني يصل قطر لحضور نهائي...

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