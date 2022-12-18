منظمات مدنية تحذر من تزايد حالات عمالة أطفال العراق

2022/12/18 | 15:31 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" -في آخر تقرير عن مناهضة عمل الأطفال- إن طفلا واحدا من كل طفلين في العراق يواجه أشكالا متعددة من الحرمان، وتحذر من تزايد حالات عمالة الأطفال في العراق.

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