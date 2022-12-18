شهداء من الأمن العراقي في هجوم غادر لـ«داعش»

2022/12/18 | 15:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد سبعة من أفراد قوات الأمن

العراقية على الأقل وجرح ثلاثة آخرون

الأحد في هجوم استهدف آلية تقلهم في

محافظة كركوك في شمال العراق، ونسب إلى

تنظيم «داعش» الإرهابي، كما ذكر مصدران

أمنيان.

وأفاد مصدر أم

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