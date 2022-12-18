الأمانة العامة تصدر توضيحا بشأن تمليك الأراضي الزراعية

2022/12/18 | 15:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد

الغزي، اليوم الأحد، ان حل مشكلة

المحاضرين في موازنة 2023، فيما أشار إلى

أن جميع الاراضي الزراعية المملوكة

للدولة مشمولة بقرار التمليك باستثناء

المحرمات.

وقال الغزي

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