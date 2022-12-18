السوداني يصل قطر لحضور نهائي كأس العالم

2022/12/18 | 15:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وكالة الانباء القطرية الرسمية،

اليوم الاحد، بوصول رئيس الوزراء محمد

شياع السوداني الى قطر لحضور المباراة

النهائية لكأس العالم.





وذكرت في تغريدة لها على {تويتر} ان

:"رئيس وزراء جمهورية العراق ال

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