2022/12/18 | 15:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انتخبت إنديرا أمبيو وهي طالبة اتصالات تبلغ 18 عاما، مساء السبت ملكة جمال فرنسا 2023، في ختام حدث سعى القائمون عليه هذا العام إلى تحديث صورته من خلال تعديل معايير الأهلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا تختار ملكة جمالها للعام 2023..



صور المركز الخبري الوطني.

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