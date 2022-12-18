2022/12/18 | 15:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى الدولي الإنكليزي السابق، ديفيد بيكهام، بأول تصريح علني له عن دوره المثير للجدل، سفيرا لمونديال قطر 2022، معرباً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن اعتقاده بأن "الرياضة لديها القدرة لتكون قوة من أجل الخير في العالم".

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