مع بداية موسم الأعياد.. هكذا يمكنك التحكم بالضغوط التي تصاحب الاحتفالات والتجمعات

2022/12/18 | 15:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من حفلات عيد الميلاد، إلى مختلف الفعاليّات، هذا هو الوقت الذي نميل فيه إلى التجمّع معًا.ويتطلّع بعض الناس إلى ذلك، ولكن لا ينطبق ذلك على الجميع.وإليك نصائح للتحكم في القلق الذي يمكن أن يصاحب الاحتفال بهذا الموسم.

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