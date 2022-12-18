بالصور.. فرنسا تختار

2022/12/18 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

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اختارت فرنسا إنديرا أمبيو ملكة جمال فرنسا 2023، وهي طالبة اتصالات تبلغ 18 عاماً.

وشهدت مسابقة هذا العام تخفيفاً لشروط الأهلية المطلوبة للمتسابقات، بعدما كانت في السابق تفرض بأن يتراوح عمرهنّ بين 18 و24 عاماً وألا يقل طول قامتهن عن 1,70 متر وأن يكنّ من دون أطفال.

لكن بحسب الشروط الجديدة، بات يمكن لأي فرنسية تبلغ 18 عاماً وما فوق المشاركة في المسابقة، من دون أي شرط مرتبط بطول القائمة أو الوضع العائلي.



كما بات مسموحاً وجود أوشام ظاهرة على الجسم للمرة الأولى في تاريخ المسابقة العريقة.





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