تكليف آمر جديد للواء الخاص بحماية المنطقة الخضراء المحصنة

2022/12/18 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

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كلفت وزارة الدفاع ، اليوم الاحد، العقيد الركن علي نهير بإمرة اللواء الخاص 56 من الفرقة الخاصة والمسؤولة عن تأمين المنطقة الخضراء .

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "وزارة الدفاع عيّنت العقيد الركن علي نهير، امراً للواء الخاص 56 من الفرقة الخاصة والمسؤولة عن تأمين المنطقة الخضراء ومسك البوابات الخاصة بالدخول والخروج من والى المنطقة".

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