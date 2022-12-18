موقف حكومي جديد بشأن مصير المحاضرين وتمليك الأراضي الزراعية

2022/12/18 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الأحد، أن حل مشكلة المحاضرين ستكون في موازنة 2023، فيما لفت الى أن جميع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة مشمولة بقرار التمليك، باستثناء فئة واحدة.

وقال الغزي خلال لقاء جمعه بعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، بضمنها (بغداد اليوم)، إن "جميع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة مشمولة بقرار التمليك باستثناء أراضي المحرمات".

وأكد أن "مشكلة المحاضرين ستحل موازنة 2023".

وبينما أشار الى أن "مفردات البطاقة التموينية ستشهد تحسناً"، اكمل بالقول: "سيتم إضافة مادتين لمفردات البطاقة التموينية في موازنة 2023 ضمن توجيهات السوداني".

وأضاف أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء حركت آلاف المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات"، مشيرا الى أن "جميع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة مشمولة بقرار التمليك باستثناء المحرمات".وشدد على أنه "من واجب الصحفيين الدفاع عن العراق، مع إظهار الجوانب السلبية الحقيقية، مع تسليط الضوء على الإنجازات المتحققة"

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