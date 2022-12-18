إليك تكلفة الإيجار الآن في المدن الكبرى في بريتش كولومبيا

2022/12/18 | 16:05 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد فانكوفر هي أغلى مدينة في كندا بالنسبة للمستأجرين.بحسب موقع Rentals.ca فأن الإيجار ارتفع بنسبة 4.9٪ في فانكوفر خلال الأشهر الثلاثة الماضية – في وقت من العام من المفترض أن يهدأ سوق الإسكان قليلاً.وفقًا لتقرير الإيجار الصادر في ديسمبر 2022، تجاوز متوسط الإيجارات الشهرية في كندا 2000 دولار، “مع عدم وجود مؤشرات على […]

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