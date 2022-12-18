وزير العدل: ندعم تشكيل محكمة مختصة بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية

2022/12/18 | 16:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، دعمه لتشكيل محكمة مختصة بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي إرتكبتها عصابات داعش.

وقالت وزارة العدل في بيان، ان “وزير العدل خالد شواني استقبل المستشار الخاص لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش (يونيتاد) السيد كريستيان ريتشر والوفد المرافق له، بحضور القاضي قاسم العبودي ومدير عام دائرة العلاقات العدلية احمد لعيبي عبد الحسين”.

وأكد شواني “دعمه لتشكيل محكمة مختصة بالنظر في جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبتها عصابات داعش ضد ابناء الشعب العراقي”، مشيرا الى ان “عصابات داعش ارتكبت مجازر وابادة جماعية بحق الايزيديين في سنجار، اضافة الى جرائم اخرى في سبايكر وبحق ابناء عشيرة البونمر بمحافظة الانبار وغيرها من الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية”.

واضاف ان “وزارة العدل والحكومة تقدمان كامل الدعم للفريق التابع الى الامم المتحدة بخصوص الاعمال التي من شأنها الدفاع عن حقوق الانسان ومحاسبة عناصر التنظيم الارهابي”.

من جهته اعرب كريستيان ريتشر عن سعادته “للتعامل مع وزارة العدل باعتبارها شريكاً مهماً في تحقيق العدالة الجنائية”، معبرا عن “تطلّع فريقه الى المزيد من التنسيق مع الوزارة، ومنها ما يتعلق بتدريب الكوادر المختصة في مجال محاربة التطرف”.

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