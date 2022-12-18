تعزيزات أمنية في الأردن قبل قمة إقليمية يوم الثلاثاء

2022/12/18 | 16:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الأردني في بيان، الأحد، نشر قوات وآليات عسكرية على الطريق المؤدي من مطار الملكة علياء الدولي إلى منطقة البحر الميت، لتأمين قمة إقليمية تجمع العراق، والدول المجاورة، بمشاركة فرنسا على غرار مؤتمر بغداد في أغسطس (آب)2021.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، أن الانتشار سيأتي “تمهيداً لانطلاق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية والذي سيعقد في الأردن الثلاثاء”.

والمؤتمر الذي سيعقد بمشاركة الأردني، ومصر، والعراق، وعدد من الدول منها فرنسا، سيناقش “تحديات الأمن الغذائي والدوائي، وأمن الطاقة، في المنطقة والعالم”، حسب البيان.

وأعلن الإليزيه أعلن في 4 ديسمبر(كانون الأول) الجاري أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك في مؤتمر “بغداد 2” الذي سيجمع دولاً في المنطقة منها إيران، والسعودية، مع العراق بعد نسخة أولى في العاصمة العراقية في أغسطس(آب)2021.

وسيجتمع المشاركون في المؤتمر في مركز الملك الحسين بن طلال على سواحل البحر الميت.

وسيلتقي ماكرون ملك الأردن عبد الله الثاني “الحليف في محاربة الإرهاب” حسب باريس.

وشهد الأردن في الأيام الماضية احتجاجات على ارتفاع اسعار المحروقات خاصةً في محافظات الجنوب قتل على إثرها ضابط برتبة عقيد في محافظة معان.

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