بعد حادثة كركوك.. العامري يحذر

2022/12/18 | 16:15 - المصدر: السومرية نيوز

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دعا رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الأحد، القوات المسلحة إلى "الحذر واليقظة وملاحقة عناصر الإرهاب".

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