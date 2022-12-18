2022/12/18 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

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قررت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، إيقاف أبواب الصرف لمعمل أدوية سامراء بفعل "خساراته المتكررة".

وجاء في كتاب صادر عن الشركة: "ايقاف جميع ابواب الصرف، والاقتصار على الطلبات الخاصة ليدمومة العملية الانتاجية، وذلك لقرب انتهاء السنة المالية اعتبارا من تاريخ 10/ 12/ 2022 ولغاية نهاية العام الحالي".

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