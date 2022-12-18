بعد مجزرة كركوك.. العامري يدعو لـ5 متطلبات امنية

2022/12/18 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري، اليوم الأحد، إلى 5 متطلبات أمنية على خلفية الحادثة الدامية في كركوك، فيما تضمنت المتطلبات إشراك أبناء المناطق المحررة في عمليات تأمينها.

وأرسل العامري برقية تعزية بشهداء التفجير الارهابي الذي استهدف رتلا أمنياً في أطراف ناحية الرياض بكركوك.

وقال العامري في بيان التعزية الذي اطلعت (بغداد اليوم) إن " الشر يطل من جديد برأسه، فيعاود الأرهاب غدره وجبنه وعدوانه لينال من أرواح القوات الأمنية الباسلة".

وعبر العامري عن حزنه باستشهاد ثلة من أبناء الشرطة الأتحادية البطلة أثر هجوم إرهابي غادر في أطراف ناحية الرياض بمحافظة كركوك.



وقال إنه " ليس بوسعنا الاّ أن نتقدم بخالص العزاء والمواساة لعوائل الشهداء، والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل"

واختتم العامري بيان التعزية بدعوة القوات المسلحة قادةً وآمرين ومنتسبين الى التحلي باليقظة والحذر الدائمين.

وأضاف إنه " يجب ملاحقة عناصر الإرهاب، وتعزيز العمل الأستخباري وإشراك أبناء المناطق المحررة فيه، والقيام بعمليات إستباقية لبعثرة خطط العدو وتشتيت جهوده وإمكانياته".

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