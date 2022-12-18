2022/12/18 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، نشر 10 أبراج اتصال وعشرات الخلايا الذكية في محيط ملاعب البصرة.

وقال إعلام الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "هيئة الإعلام والاتصالات وفي إطار مسؤوليتها التنظيمية فقد أشرفت ميدانيا على استعدادات شركات الهاتف النقال وأعمالها الخاصة بتوسيع البنى التحتية داخل المؤسسات الرياضية الرئيسة في مدينة البصرة والتي من المحتمل ان تشهد توافد عشرات الآلاف من الزائرين خلال البطولة".

وأوضح أن "الشركات المجهزة لخدمات الهاتف النقال وفقا لتوجيهات الهيئة قامت بنشر أكثر من عشرة ابراج هاتفية متنقلة COW فضلا عن عشرات الخلايا الذكية IBS وفقا لنقاط تم تحديدها مسبقا والتي ستكون قادرة على استيعاب أكثر من 200 ألف متفرج يتواجدون في ملعبي الميناء والمدينة الرياضية خلال الفعاليات المختلفة للبطولة".

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