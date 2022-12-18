2022/12/18 | 16:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الابنية المنجزة للقطاع الخاص بنسبة 114% في عام 2021.وقال الجهاز في تقرير له اطلع عليه/ المركز الخبري الوطني/إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بنسبة 114 بالمئة..



العراق يسجل ارتفاعاً بعدد الأبنية المنجزة للقطاع الخاص المركز الخبري الوطني.

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