ايران تستعد لإطلاق قمرين صناعيين الى الفضاء

2022/12/18 | 17:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، الاحد 12/18/2022، أنه سيتم إطلاق...

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