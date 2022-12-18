ليسوا مفقودين وإنما مغدورين.. ما وراء تصريحات الحلبوسي بإمكانية تصفية المختفين قسريا بالعراق

2022/12/18 | 17:09 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي جدلًا واسعًا بعد كشفه تصفية المختفين قسريًا في المحافظات الشمالية والغربية، بين من عدّه كشفًا للحقيقة، وآخرون يرونه وسيلة ضغط لمفاوضات سياسية قادمة.

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