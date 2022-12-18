برلماني كردي يحدد شرطًا جوهريًا سينهي الخلافات بين بغداد واربيل

2022/12/18 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -أربيل

أكد عضو برلمان إقليم كردستان جهاد حسن، اليوم الأحد، أن حل قضية النفط والغاز هي جوهر حل الخلافات بين بغداد وأربيل.

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حل الخلافات يعتمد بدرجة كبيرة على ملف النفط والغاز، كونها العقبة التي تقف أمام إنهاء الأزمات بين حكومتي أربيل وبغداد".

وأضاف أن "حل هذه القضية بسيط جدا ويعتمد على إقرار قانون النفط والغاز والتعامل معها وفقا للدستور، لا على أساس الأهواء السياسية".

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