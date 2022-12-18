2022/12/18 | 17:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: E2LqMuQlTps

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل الفصائـ,ـل المسلحـ,ـة متورطة بسرقة القرن؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل الفصائـ,ـل المسلحـ,ـة متورطة بسرقة القرن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).