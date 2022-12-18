ضربة جوية تستهدف

2022/12/18 | 17:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاحد، تنفيذ ضربة جوية في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

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