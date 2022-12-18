2022/12/18 | 17:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن تشكيل الفريق لمواجهة فرنسا، مساء الأحد، وعلى أرضية استاد لوسيل، في نهائي بطولة كأس العالم 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبا فرنسا والأرجنتين يختتمان منافسات مونديال قطر.. تعرف إلى تشكيل الفريقين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبا فرنسا والأرجنتين يختتمان منافسات مونديال قطر.. تعرف إلى تشكيل الفريقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).