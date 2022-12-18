شاهد بالفيديو.. ضابط عراقي يلعب بالجنود طوبة

2022/12/18 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AY8_BUXwc3o

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