2022/12/18 | 17:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “المركز الخبري” يستطلع توقعات مباراة الأرجنتين وفرنسا قبيل نهائي مونديال قطر المركز الخبري الوطني.

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