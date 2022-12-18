قمة هادئة في البحر الميت.. وضجيج مرتفع حوله 

2022/12/18 | 17:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدور الأردني الإقليمي ضرورة حياة للدولة الأردنية، لكنه لا يستقيم بدون إسناد داخلي يشعر فيه الأردنيون بجدية الإصلاح

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