2022/12/18 | 17:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 41 دقيقة

إيقاف العمل في دائرة أحوال ابي غريب بدءا من يوم الثلاثاء المقبل

منذ 47 دقيقة

الداخلية: تأشيرات الدخول لجماهير خليجي 25 مباشرة ومجانية

منذ 6 ساعات

العراق يعلن عودة الرحلات الجوية إلى الصين

منذ 7 ساعات

تراجع طفيف بأسعار الصرف بالبورصة العراقية

منذ 7 ساعات

أمطار رعدية تستعد لاقتحام أجواء العراق

منذ 9 ساعات

الصحة تعلن اتلاف أكبر كمية مخدرات في دائرة الطب العدلي

منذ 19 ساعة

التربية تكشف أهم ملف يعد كأولوية لدى وزيرها

منذ 19 ساعة

أمانة بغداد تحدد الاراضي الزراعية المشمولة بالتمليك

منذ 20 ساعة

وزير التربية يصدر توجيهاً بشان ملفات التحقيق المتعلقة بالأضرار في المال العام

منذ 21 ساعة

خبير اقتصادي: فساد كبير في ترويج معاملات التقاعد وتلاعب بسنوات الخدمة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: اتفاق على تدريب المحاضرين اسوة بأقرانهم من المعلمين والمدرسين لتطوير كفاءتهم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: اتفاق على تدريب المحاضرين اسوة بأقرانهم من المعلمين والمدرسين لتطوير كفاءتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).