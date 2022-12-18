2022/12/18 | 17:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، خطوة الحكومة باتجاه تامين قطاع الاتصالات بـ ” الجبارة ” لانها ستوفر للخزينة العامة أموال كبيرة، كاشفة عن وجود هدر كبير للاموال بهذا القطاع .

وقالت نائب رئيس اللجنة عالية نصيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تأمين شركات الاتصالات وجعلها شركة وطنية خطوة جبارة باتجاه الحفاظ على أموال الدولة وستؤمن مبالغ كبيرة للخزينة العامة “.

وأضافت ان “هناك الكثير من حصص شركات الاتصالات قطرية وكويتية ولا يمكن معاملتها باعفاء من الفوائد باعتبارها شركات وطنية”، مبينة أن “التحقيق الذي أجرته النزاهة مع شركة اسيا سيل للاتصالات تبين بان الشركة سددت الديون الا انها لم تسدد الغرامات والفوائد وهذه تشكل أموال كبيرة جدا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية ترصد هدرا كبيرا للاموال بقطاع الاتصالات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية ترصد هدرا كبيرا للاموال بقطاع الاتصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).