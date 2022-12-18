2022/12/18 | 18:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أدان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأحد، العمل الإرهابي الذي تعرضت له قوة من الشرطة الاتحادية في كركوك.وقال المالكي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي و الخزعلي يدينان العمل الإرهابي الذي تعرضت له الشرطة الاتحادية في كركوك المركز الخبري الوطني.

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