2022/12/18 | 18:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعلن قائد قوى الامن الداخلي في مدينة أصفهان العميد حسين بساطي، اليوم الاحد، عن ضبط 27 قطعة سلاح وأكثر من 3 آلاف اطلاقة حربية.وقال العميد بساطي في تصريح تابعه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران..



ضبط كمية من الاسلحة والذخيرة الحربية في اصفهان المركز الخبري الوطني.

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