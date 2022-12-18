2022/12/18 | 18:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التربية يعقد اجتماعاً ضمّ القيادات العليا في الوزارة لمناقشة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي ترأس وزير التربية ، الدكتور إبراهيم نامس الجبوري ، اجتماعاً موسعاً ضم القيادات العليا في الوزارة، بحضور السيدين وكيلي الوزارة للشؤون الإدارية والعلمية ، وناقش معهم آليات تنفيذ البرنامج الحكومي بشكلٍ (عاجل) .وبدأ الاجتماع بكلمة للسيد الوزير، رحب فيها بالسادة […]

ظهرت المقالة مخرجات اجتماع وزير التربية مع قيادات الوزارة العليا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخرجات اجتماع وزير التربية مع قيادات الوزارة العليا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخرجات اجتماع وزير التربية مع قيادات الوزارة العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).