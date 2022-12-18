قطر تجدد نفيها التورط في فضيحة فساد في البرلمان الأوروبي.. وتحذر من تداعيات

2022/12/18 | 18:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرّر دبلوماسي قطري "بشكل قاطع" رفض البلاد لـ"المزاعم التي تربط حكومتنا بسوء السلوك" المتعلقة بفضيحة فساد البرلمان الأوروبي في بيان، الأحد، مضيفًا أن التعامل مع تحقيق البرلمان الأوروبي بشأن الفساد سيؤثر "سلبًا" على العلاقات الدولية.

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