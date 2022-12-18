2022/12/18 | 18:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، الاحد 12/18/2022، نشر أكثر من 10 أبراج...

ظهرت المقالة الاتصالات تنشر أبراجا متحركة قرب ملاعب البصرة استعدادا لخليج 25 أولاً على المسلة.

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