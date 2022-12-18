التربية تخطط لإخضاع المحاضرين لدورات تدريبية

2022/12/18 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، التخطيط لإخضاع المحاضرين لدورات تدريبية.

وذكر إعلام وزارة التربية، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، عقد اجتماعاً موسعاً ضم القيادات العليا في الوزارة وبحضور السادة وكيلي الوزارة للشؤون الإدارية والعلمية، وناقش معهم آليات تنفيذ البرنامج الحكومي بشكلٍ عاجل".

وأضاف وأن "الاجتماع بدأ بكلمة الوزير، اكد خلالها الدور المهم لهذا الاجتماع في هذه المرحلة، التي أصبحت فيها فكرة إعادة تصوّر نظامنا التربوي والتعليمي أكثر إلحاحاً وحاجةً حقيقيةً لا نملك إلَّا تبنيها، والمضي قدماً في وضع رؤى وتصورات وتوجهات استراتيجية لها".

وبحسب البيان اكد الجبوري، أنه "تم وضع سيناريوهات تتناسب مع التوجهات المستقبلية للدولة، آخذين في الاعتبار التحديات الراهنة، والفرص المستقبلية، حيث حددنا آلية خاصة لبناء المدارس الجديدة وفك اختناقات اعداد الطلبة في الصف الواحد، وترميم وصيانة الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط، فضلاً عن تأمين قطع أراضي في المناطق التي تُعاني من الكثافة السكانية العالية لغرض تشييد مدارس عليها وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تليق بالمعلم والطالب".

وأكمل البيان أن "المجتمعين شددوا على ضرورة تدريب المحاضرين أسوةً بأقرانِهم من المعلمين والمدرسين لتطوير قابلياتهم في أداء المهام المناطة بهم ، علاوة على ذلك تفعيل الزيارات الميدانية وتنظيم المحاضرات التوعوية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية".

وأردف أن "الوزير ناقش مع الحضور آخر الاستعدادات والتحضيرات الجارية استعداداً لخوض امتحانات نصف السنة والامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين، ووضع آليات تتعلق بالعمل الاشرافي واستحداث شُعب خاصة للأشراف الأهلي للقيام بزيارات تدقيقية وتفتيشية للمعاهد والمدارس الأهلية ومتابعة سير عملها بكل دقة، من أجل ضبط بوصلة التعليم الأهلي".

وفي ختام الاجتماع أكد الجبوري ان "الوزارة تمضي بخطى حثيثة لاستكمال ما بدأته من عملية تطوير وتغيير جذرية وشاملة في أطر ومسارات التعليم وفق فلسفة تربوية حديثة"، بحسب البيان.

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