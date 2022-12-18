الاتحادية تقتل ارهابيا وتصيب اخر في كركوك

2022/12/18 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن قتل إرهابي واصابة اخر في كركوك.

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