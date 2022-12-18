كربلاء الخيرة.. تختصر الزمن

2022/12/18 | 19:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر عاشور

الطف الالهي يجعل الحياة في مدينة

كربلاء في مقدمة المحافظات العراقية

الناهضة بعد ان استطاعت العتبات

المقدسة اختصار الزمن، وحرق المراحل،

وحققت لنفسها وللأهالي المدينة الريادة

في اعلاء

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