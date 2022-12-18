2022/12/18 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث وزيرا الدفاع محمد العباسي والداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، ملفي خليجي 25 وانتقال الملف الأمني.وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إن “وزير الدفاع ثابت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العباسي والشمري يبحثان ملفي “خليجي 25 والامن” المركز الخبري الوطني.

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