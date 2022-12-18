الحمامي يحدد موعداً لحسم رئاسة اللجان البرلمانية ويكشف آلية توزيعها

2022/12/18 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، موعد حسم رئاسة اللجان البرلمانية، فيما كشف عن آلية توزيعها.

وقال الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، اليوم الأحد، إنه “سيتم حسم رئاسة البرلمان بعد انتهاء العطلة النيابية وعودة عقد جلسات مجلس النواب”، مشيراً الى أن “الية اختيار رئاسة اللجان سيكون حسب الاستحقاقات والتفاهمات السياسية”.

وأضاف ان “الثقل النيابي سيكون له دور كبير في آلية توزيع رئاسات اللجان”، مبيناً أن “التنسيق بين الكتل السياسية داخل البرلمان سيكون حاسماً في هذا الموضوع”.

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