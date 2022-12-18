الأطباء الفيدراليون: 100 ألف طفل كندي استفاد حتى الآن من رعاية الأسنان

2022/12/18 | 19:24 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول الحكومة الفيدرالية إنها حققت إنجازًا جديدًا مع العائلات التي تضم 100000 طفل كندي يحصلون على ميزة طب الأسنان للأطفال الجديدة التي بدأت في 1 ديسمبر.وقالت ماري فرانس برولكس، مديرة الاتصالات في مكتب وزير الصحة ، لـ Global News في رسالة بالبريد الإلكتروني: “إنها تمثل عدد الأطفال الذين ساعدتهم حتى الآن (نظرًا لأنه تطبيق […]

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