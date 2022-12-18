2022/12/18 | 19:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهدفه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 23 بمرمى فرنسا، الأحد، دخل ميسي تاريخ المونديال بإنجاز يصعب تحطيمه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي.. إنجاز تاريخي آخر بهدف الدقيقة 23) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي.. إنجاز تاريخي آخر بهدف الدقيقة 23) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).