2022/12/18 | 19:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qCziThgz0vU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "ديرو بالكم من الشدات اللي بيه خمسات" صاحب صيرفة يحذر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "ديرو بالكم من الشدات اللي بيه خمسات" صاحب صيرفة يحذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).