مشهد اصطدام مرعب.. كاميرا ترصد لحظة تحطم سيارة وانقلابها وسط طريق سريع

2022/12/18 | 19:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم التقاط مقطع فيديو لحادث تحطم سيارة دفع رباعي وانقلابها على الطريق السريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لمشتبه به تحت تأثير الكحول حيث كان أمام مفترق طرق ولم يتخذ القرار بين الاستمرار في المسار الذي كان يسلكه أو أن يقوم بالتبديل بين المسارات.

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