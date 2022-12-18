تنظيم داعش يتبنى هجوم كركوك

2022/12/18 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأحد، تبنيه هجوم كركوك، الذي استهدف عناصر للشرطة الاتحادية.

وافاد مصدر امني لـ(بغداد اليوم) في وقت سابق، باستشهاد 8 عناصر من القوات الامنية بينهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة في ناحية الرياض بمحافظة كركوك.

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